Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı Erdoğan 'sağlıkta destan yazıyoruz' dedi

Yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabı bugün açıldı. Hastane 15 Mayıs'ta tam kapasite açılacak... Açılışta Cumhurbaşkanı Erdoğan flaş mesajlar verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferansla Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılışı ve yerli solunum cihazı teslim törenine katıldı. Erdoğan, Şehir Hastanesi'nin yolunu yarım bırakan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'da da "Elhamdülillah biz iktidarız ve hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk ve yolları yaptık" göndermesi yaptı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle...

- Dünyanın koronavirüs salgını ile adeta kavrulduğu bir günde bu açılışı yapmamız çok önemlidir.

-Gelişmiş ülkelerin sağlık sisteminin çöktüğü, insanların hastanelerdeki yetersizlik nedeniyle sokakta, hastane koridorlarında ve evlerinde öldüğü bir dönemde bu hastanenin kıymetini iyi bilmeliyiz.

- Uluslararası kuruluşların anlamını yitirdiği bir dönemde Türkiye kendi ayakları üzerinde durarak gücünü göstermiştir.

- Türkiye bu sürece oldukça avantajlı girmiştir. Kendi kendimize yetmenin hatta dostlarımıza yardım etmenin gururunu hep birlikte yaşıyoruz.

- Şu anda yoğun bir şekilde Atatürk Havalimanı'ndaki hastanemizin inşası devam ediyor. Aynı şekilde Sancaktepe'de bir başka hastanemizi daha yapıyoruz. Yeşilköy'de aynı zamanda hava ulaşımı, Sancaktepe'de hava ulaşımı olacak şekilde tedbirimizi aldık.

- Bununla uluslararası camiaya da hizmet verme imkanı yakalayacağız. 10 yıl sonrasına da biz cevap verecek bir yatırımı yapıyoruz. Bir de Derince'de 250 yataklı bir hastaneyi orada da ayn şekilde Sancaktepe gibi inşa ediyoruz. Bir diğeri de Sultan Abdulhamid'in Hadımköy'de inşa ettiği bir tarihi hastaneyi 150 odalı, bunun da şu anda restorasyonu yapılıyor.

- Eskiden kelimenin tam anlamı dökülen hastanelerimizi tamamen yeniledik. Bununla kalmadık hayalimiz olan şehir hastanelerini kurmaya başladık. Şehir hastaneleri benim rüyamdır, hayalimdir dedik ve her geçen gün bunları yapacağız.

- Artık tüm dünyanın hayranlıkla takip ettiği kamu özel işbirliği ile hayata geçirdiğimiz 10 şehir hastanesini hizmete aldık.

- İnşası devam eden 8 şehir hastanemizin büyük bölümünü bu yıl sonuna kadar, kalanlarını da önümüzdeki yıl hizmete almayı planlıyoruz.

- Ülkede doğru dürüst ambulans bile yoktu. Bugün 5400 tam donanımlı araç ve 19 hava aracıyla en modern ambulans filolarından birine sahibiz.

- Salgın süreci Türkiye’nin altyapısının gücü yanı sıra sağlık altyapısının ücretsiz verilmesinin de önemini göstermiştir. Türkiye’de tamamen ücretsiz olan pek çok teşhis ve tedavinin batı ülkelerine bakım hizmetlerine nasıl yüksek ücretlerle sahip olabildiklerini görüyoruz.

- Diğer ülkelerde sadece ciddi paralar ödenerek gidilebilen hastaneler ülkemizdeki şehir hastanelerinin standartlarına ancak erişebiliyor.

- Türkiye sağlık hizmetlerinde bir destan yazmıştır.

Yerli üretim ventilatörler...

- Az önce takdimi yapılan 115 ventilatör dışarıdan ithal edilerek geldi ama şu anda yerli ve milli olmak üzere 100 adet ventilatörü ülkemizde bu kadro üretmiş vaziyette. Mayıs sonuna kadar kadar verdikleri söz şu, ayda 5 bin. Üretmezlerse bilmeleri gerekir ki hesabını sorarız.

- Dünyaya bir örnek sunacağız. Bu noktada dünya ventilatör noktasında çok sıkıntılar yaşadı hala da yaşıyor. Şu anda Başakşehir Şehir Hastanemizin 115 ventilatörü geldi 100 de bugün teslim edildi. Yani Başakşehir Şehir Hastanemizin böyle bir sıkıntısı yok ve olmayacak.

Ekrem İmamoğlu'na dokundurdu

- Buranın (Şehir Hastanesi) yolunu yarım yamalak bırakan İstanbul'un bir belediyesi var. Ancak şükür ki biz iktidarız. Hemen Ulaştırma Bakanlığımızı devreye soktuk. Şu anda bir taraftan yol yapılıyor bir taraftan da metrosunu yapıyoruz ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yanına metro da gelecek. Hem metro hem de karayolu olarak ulaşımı sağlamış olacağız.

Törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane hakkında bilgi verdi. İşte Koca'nın açıklamasından satır başları...

- İstanbulumuz iki yakadaki şehir hastaneleri ile sağlık altyapısı bakımından dünyanın en başta gelen şehirlerinden olacaktır.

- Çocuk acil ve girişinde 30 bin metrekarede acil servisler bulunmakta. Başakşehir Şehir Hastanesi, 8 ayrı branş hastanesini içinde barındırmaktadır.

- Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine ait hastanesi olacaktır.

Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta hizmete girecektir. Bugün kadın doğum bölümlerini hizmete alıyoruz.

- Şimdilik sadece pandemi hastaları tedavi altına alınacak.

- Sterilizasyon hastanemizin en önemli yapılarından bir tanesi.

- İyileşmiş olan hastadan plazmasını alıp tedavi amaçlı kullanılabilir altyapıya da sahip.

Acil'deki yatak sayısı

Acilde müşahade ve müdahale yataklarımız var. 60'a yakın bu anlamda yatağımız var. Şu an 155 oda açmış oluyoruz. 155 ventilatorlü oda açılmış olacak. Her biri de tekli odalardan oluşmakta. 450 yoğun bakım yatağımız, aynı zamanda her bir yatağı birer ventilatöre sahip.

Yerli üretim ventilatör açılışta tanıtıldı

Yerli ve milli ventilatörümüz bugün itibarıyla üretilmiş ve kullanıma hazır hale getirilmiştir. Yerli ve milli ventilatörler de 100 adet üretildi. Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık. Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biyosis tarafından üretildi."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamaları:

Sağlık alanındaki dev yatırımların Türkiye'yi nasıl güçlü kıldığını bugün çok daha iyi anlıyoruz. Türkiye ayaklarının üstünde dimdik duruyor. Bu süreçte büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarımıza bir kez daha huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yerli ve milli yoğun bakım solunum cihazlarının da ilk teslimatını bugün gerçekleştiriyoruz.

Ben şu an burada bulunan mühendizlerimiz nezdinde bu işte emeği geçen herkese, özellikle Baykar, Arçelik, Aselsan ve Biyosis firmalarına şükranlarımı sunuyorum. Cihazlarımızın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Başakşehir Şehir Hastanesi yaklaşık 1 milyon metrekare kapalı inşaat alanı ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip. Şehir hastanesinde 469 yatak kapasiteli Genel Hastane, 327 yatak kapasiteli Kalp ve Damar Hastalıkları, 311 yatak kapasiteli Ortopedi ve Nöroloji, 521 yatak kapasiteli Çocuk, 359 yatak kapasiteli Kadın Doğum, 367 yatak kapasiteli Onkoloji, 128 yatak kapasiteli Psikiyatri ve 200 yatak kapasiteli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.

İlk etabı bugün açılacak olan hastanene çevresindeki yolların büyük bir kısmının tamamlandığı görüldü. Öte yandan hastaneye ulaşım için İETT otobüslerinin de seferle başladığı görüldü. İETT'nin internet sitesinden ise şehir hastanesinden geçen otobüslerin hat bilgileri paylaşıldı. Sitede paylaşılan seferler ise şöyle; (MK22)-Taşoluk Peronlar/ Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (79E) Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Eminönü, (79B) Kayaşehir-Bakırköy, (MK22) Taşoluk Peronlar/Fenertepe-Başakşehir Metrokent, (78F) Başakşehir-Fenertepe-Metrokent.



Hastanenin girişindeki yolların tamamlandığı görüldü. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin 20 Mayıs'ta tam kapasite ile hizmete girmesi planlanıyor.