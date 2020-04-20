Başakşehir Hastanesi'nin içini gördünüz mü? Özel hastanelerden bile iyi

Toplam 789 bin metrekarelik bir alana kurulan ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bugün törenle hizmete açıldı. Başakşehir Şehir Hastanesi, Avrupa'nın da en büyük hastanelerinden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iç tasarımı ile özel hastaneleri aratmayan Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında bilgiler verdi. Hastane şimdilik sadece koronavirüs vakalarına bakacak. İşte hastanenin içi ve kapasitesine ilişkin bilgiler: