Başakşehir Hastanesi'nin içini gördünüz mü? Özel hastanelerden bile iyi
İSTANBUL Başakşehir Şehir Hastanesi bugün hizmete açıldı. Koronavirüs salgını sebebiyle açılışı erkene alınan hastanenin içi özel hastaneleri aratmıyor.
Toplam 789 bin metrekarelik bir alana kurulan ve 2 bin 682 yatak kapasitesine sahip İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bugün törenle hizmete açıldı. Başakşehir Şehir Hastanesi, Avrupa'nın da en büyük hastanelerinden biri oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iç tasarımı ile özel hastaneleri aratmayan Başakşehir Şehir Hastanesi hakkında bilgiler verdi. Hastane şimdilik sadece koronavirüs vakalarına bakacak. İşte hastanenin içi ve kapasitesine ilişkin bilgiler:
Bugün açılan bölümler Korona için kullanılacak
Başakşehir Hastanesi'nin tamamı bitmedi. Bugün kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servisleri hizmete girdi. Bu bölümler pandemi hastanesi olarak korona için kullanılacak. Hastanede şimdilik doğrudan muayene olmayacak onun yerine İstanbul il genelinde yatış kararı verilmiş hastalar 112 aracılığıyla buraya nakledilecek. Bugün 155 yoğun bakım yatağıyla birlikte 1035 nitelikli yatak koronavirüs için devreye alınmış oldu.
Başakşehir Şehir Hastanenin 145 bin metrekare oturum alanı mevcut. Toplam kapalı alanı ise 1 milyon 21 bin metrekare. Hastanenin birçok lojistik mekanı bulunuyor ve 1 milyon metrekare kapalı alana sahip. Bu alanın 304 bin metrekaresini medikal alan oluşturuyor.
Başakşehir Hastanesi'nden toplamda 725 muayene odası ve 2 bin 682 hasta yatağı var. Bu hasta yataklarının her biri istenildiğinde yoğun bakım standartlarına dönüştürülebiliyor.