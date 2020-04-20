HABER /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Karius'un yerine John Ruddy

Loris Karius'la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Wolverhampton’un 1.92’lik kalecisi John Ruddy ile ilgileniyor.

Abone ol

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, Loris Karius ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran ve adı birçok isimle anılan Beşiktaş'ta gündeme son olarak Wolverhampton'un 33 yaşındaki kalecisi John Ruddy geldi. Siyah-beyazlıların sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İngiliz kaleciyi kadrosuna katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

Bonservis bedeli yok
Sabah'ın haberine göre; Kara Kartal, kaleci arayışları ile ilgili İngiliz ekibi Wolverhampton'da görev yapan ancak kupa maçları dışında fazla süre bulamayan Ruddy'i listenin ilk sırasına aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre 33 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesinin bitecek olması Kartal'ı bu transfer için heveslendirirken; son 3 sezondur İngiliz kulübünde forma giyen tecrübeli file bekçisi daha öncesinde ise 7 sezon Norwich City'nin kalesinde görev yapmıştı.

Cambridge altyapısında başladı
Tecrübeli kaleci, 1986'da İngiltere'nin St. Ives kasabasında dünyaya geldi. Kariyerine Cambridge altyapısında başlayan Ruddy; Everton, Walsall, Rush & Diamonds, Chester City, Stockport, Wrexham, Bristol City, Crewe Alexandra, Motherwell, Norwich ve Wolverhampton formalarını terletti

Piyasa değeri ise 2 milyon Euro
Bu sezon İngiliz ekibiyle 6 maçta görev alan tecrübeli eldiven, kalesinde 4 gol gördü. 1.92 boyundaki kalecinin güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı Erdoğan 'sağlıkta destan yazıyoruz' dedi
Avustralya'dan müthiş açıklama: Koronovirüsü yendik
Salda Gölü için konuşan Başkan Mümtaz Şenel ve eşini evinde vurdular
Eski Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in annesi koronadan hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan teravih namazı açıklaması
Süleyman Özışık'ın koronavirüs yazısı olay oldu: Evet ölüm sayıları gizleniyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Erzincan'da şok! Bir kişi evinin önünde ölü bulundu
Konya'da umreden dönen 350 kişi karantina sonrası evlerine gönderildi
Doğan Holding müzik şirketi DMC’yi Fransızlara satıyor! KAP'a bildirildi
Adıyaman'da karantina altındaki mahallede 1 kişi hayatını kaybetti
Karantina sürecini Giresun'daki yurtlarda geçirenler geride duygulandıran mektuplar bıraktı
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek yeni açıklama
Yorumlar