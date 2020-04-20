Ceferin zeonun Eylül ayında biteceğinden şüpheli

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Corriere della Sera'ya verdiği röportajda, 2019-2020 futbol sezonunun Eylül ayında tamamlanmış olacağından şüphe duyduğunu söyledi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle EURO 2020 dahil tüm organizasyonlar ertelenmişti.

Konuyla ilgili konuşan Ceferin, "Öncelik taraftarlar, oyuncular, hocalar ve futbolcuların sağlığı... İyimser bakmaya çalışıyorum. Taraftar olmadan sezonları tamamlamak zorunda kalabiliriz. İnsanlar TV başında da mutlu bir şekilde maçları takip edebilir" dedi.

Turnuvaların ve liglerin mevcut halleri ile tamamlanmaması hakkında da konuşan Ceferin, "Sezonu tamamlayamayacağımızı söylemek için henüz çok erken. Etkileri kulüpler ve ligler için korkunç olabilir. Bu konuda da tüm yetkililerin kararlarına saygı duymak gerek" dedi.

Hem Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi finalleri, hem duran diğer ligler için son tarih olmadığını söyleyen Ceferin, "Liglerin ve turnuvaların ne zaman tekrar başlayıp tamamlanabileceği ile ilgili sürekli görüşmeler yapıyoruz ve gidişata bakıyoruz. Eylül ve Ekim aylarında da tamamlanmasını zor görüyorum" ifadelerini kullandı.