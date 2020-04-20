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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ'de terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Son olarak jandarma ve polis ekiplerinin Kavaklı köyü Karanlıkdağ bölgesinde yaptığı aramada, terör örgütü PKK'ya ait askeri mühimmat ve yaşam malzemesi bulunup imha edildi.

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Hakkari Jandarma Komutanlığı ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürüttüğü çalışmalar kapsamında merkeze bağlı Kavaklı köyü kırsalına operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında arazide yapılan aramalarda tespit edilen terör örgütünün kullandığı sığınak ve mağaralarda, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği şarjörü, 60 AK-47 kalaşninof piyade tüfeği fişeği, 486 adet doçka mühimmatı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen patlayıcı maddeler imha edilirken, bölgedeki operasyonlar sürüyor. 

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