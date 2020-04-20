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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan şehir hastanesi ve solunum cihazı açıklaması

"Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir" açıklaması yaptı.

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Şehir hastanesi açılışında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak." diye konuştu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Başakşehir Şehir Hastanesi

- Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak. Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır.

Salgın mücadelesinde bizim en güvenli limanlarımızdan biri şehir hastaneleri olmuştur.

Pandemi hastanesi olacak

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerini hizmete alıyoruz, şimdilik bu bölümleri pandemi hastanesi olarak kullanacağız. İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır.

Solunum cihazı

- Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir. (Yerli ventilatör) Şu an 100 adet. Biz toplamda mayıs ayı itibarıyla 5 bine kadar üretilmesini planladık.

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