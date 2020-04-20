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Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Prof. Tevfik Özlü Salı günkü toplantıyı işaret etti

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, "Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu?" sorusuna "İdari kararlar bizi aşıyor. Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir. Bu rakamlara ve vatandaşın uyumuna bağlı." yanıtını verdi.

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Habertürk'te yayınlanan programa konuk olan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Tevfik Özlü, 23-24-25-26 Nisan'ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edileceğiyle ilgili soruya dikkat çeken yanıtlar verdi.

"Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir"

"23 Nisan konusu Bilim Kurulu'nda ayrıca görüşülmedi ama bizim önerimiz bu kısıtlamalarının sürdürebildiği kadar yapılması yönünde." diyen Prof. Tevfik Özlü, "İdari kararlar bizi aşıyor. Salı günkü toplantıda bu gündeme gelebilir. Bu alınan sonuçlara bağlı. Seyir sıralamasındaki gidişe bağlı. Vatandaşın uyumuna bağlı. Şu anda yorumlamak zor" ifadelerini kullandı.

"Tedbirleri sürdürmemiz lazım"

Koronavirüsle mücadelede çok hassas ve kırılgan noktada olduğumuzu vurgulayan Prof. Özlü, şunları kaydetti: Salgını kontrol altın almış değiliz. Vaka sayımız artıyor. Kayıplarımız artıyor. İnişe geçirmemiz lazım. Bu tedbirleri sürdürmemiz lazım. Toplulumuzun gevşememesi, rehavete kapılmaması lazım.

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