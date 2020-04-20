Mersin'de bakla toplamaya diye çıktı serada asılı bulundu

MERSİN'de ailesine bakla toplayacağını söyleyip evden çıkan Ayşe B. (56), uzun süre geçmesine rağmen geri dönmedi. Ailenin seraya bakması sonucu acı gerçek ortaya çıktı. Ayşe B. sera demirine asılı bir şekilde ölü bulundu. Polis ekiplerinin soruşturması sürüyor.Abone ol
Mersin Bozyazı ilçesi Gürlevik Mahallesi’nde, Sabah saatlerinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra bakla toplayacağını söyleyerek evden çıkan Ayşe B., evlerinin yakınındaki seraya gitti.
Sera demirine asılı bulundu
Ayşe B., uzun süre eve dönmeyince, yakınları kontrol amacıyla seraya gitti. Ayşe B.'yi sera demirine iple asılı bulan yakınları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Ayşe B.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Ayşe B.'nin cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga götürülürken, ölümüyle ilgili hemen soruşturma başlatıldı.