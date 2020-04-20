Mersin'de bakla toplamaya diye çıktı serada asılı bulundu

Koronavirüs hastalarının nasıl öldüğünü görseydiniz sokağa çıkmazdınız!

Bursa'da 3 kişi daha koronavirüsü yenip alkışlarla taburcu oldu

Sokağa çıkma yasağı 4 gün olur mu? Prof. Tevfik Özlü Salı günkü toplantıyı işaret etti