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Bursa'da 3 kişi daha koronavirüsü yenip alkışlarla taburcu oldu

BURSA'da, koronavirüs (kovid-19) testleri pozitif çıkınca hastanede tedavi altına alınan 3 kişi, tedavilerinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında taburcu edildi. 

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Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve  koronavirüs testleri pozitif çıkan 64 yaşındaki kadın ile 35 yaşındaki erkek hasta yaklaşık 10 günlük tedavileri sonrasında taburcu edildi.  Hastalar taburcu edilirken, sağlık çalışanları onları alkışlarla uğurladı.

Hastane personeli de koronavirüse yakalanmıştı

Öte yandan Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde bilgi işlem personeli olarak görev yapan Oğuzhan Kanat, tedavi gördüğü aynı hastaneden taburcu oldu.

6 günde sağlığına kavuştu

Gece aniden ateşinin artması ve orta derecede öksürük başlangıcıyla hastaneye gittiğini belirten Kanat, yapılan tahlil sonucu testlerinin pozitif çıktığını söyledi. Koronavirüs hastaları için ayrılan özel ve izole edilmiş odada 6 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştuğunu dile getiren Kanat, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları, sağlık personellerinin uyarılarını dikkate almalarını ve sigara gibi tütün mamullerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

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