İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İkinci Faz Destek Ödemeleri'ne başladık

Almanya Çin’e 130 milyar euroluk koronavirüs faturası kesti

Mersin'de bakla toplamaya diye çıktı serada asılı bulundu

Koronavirüs hastalarının nasıl öldüğünü görseydiniz sokağa çıkmazdınız!

Fidye ne demek Diyanet 2020 günlük oruç fidyesi ne kadar?