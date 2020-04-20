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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: İkinci Faz Destek Ödemeleri'ne başladık

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını ve 114 bin 313 kişiye bin lira nakit sosyal yardımı evlerinde teslim edileceğini açıkladı.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz." ifadeleri yer aldı.

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