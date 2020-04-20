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Malatya'nın 'Mercedes Kadir' dediği sokakların sevilen yüzü toprağa verildi

MALATYA'da sokaklarda sopasını araba olarak kullanan, kent halkının 'Mercedes Kadir' dediği Kadir Kaydı 36 yaşında kronik hastalıklarından hayatını kaybetti. Kadir Kaydı'nın naaşı kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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Malatya'da, küçük yaşlardan beri otomobil merakı olan, sokaklarda 3 metre uzunluğundaki sopasını otomobil olarak kullanan 'Mercedes Kadir' lakaplı Fatih Kaydı'nın cenazesi, toprağa verildi.

Kentte, Mercedes Kadir lakabıyla tanınan Fatih Kaydı, 18 Mart günü oturduğu Tecde Mahallesi'nde fenalaştı. KOAH ve organ yetmezliği tedavisi gören Fatih Kaydı, çağrılan ambulansla götürüldüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kentin renkli simalarından olan Kaydı'nın cenazesi, bugün Malatya Şehir Mezarlığı'na getirildi. Cenazeye, Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, MHP milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Mezarlığa, otomobil olarak kullandığı sopası da getirilen Mercedes Kadir'in cenazesi, kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

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