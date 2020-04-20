Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.89'a indirdi

Yapı Kredi, konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.89'a indirdiğini açıkladı. Kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

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Yapı Kredi, "küresel çapta tüm yaşamın etkilendiği bu zor günlerde, ülke ekonomisine olan desteğini artırmak çalışmaya devam ediyor." açıklaması yaptı.

Kredi tutarı üst limiti olmayacak

Yapı Kredi'den yapılan yazılı açıklamaya göre konut kredisi faiz oranı aylık yüzde 0.89'a çekildi. Kredi tutarı üst limiti olmadan, 120 aya kadar tüm vadelerde aylık yüzde 0.89 faiz oranlı konut kredisi kullanabilecek.

Farklı ödeme seçenekleri

Aynı zamanda, kampanya kapsamında Yapı Kredi müşterilerine, farklı ödeme plan ve seçenekleri de oluşturulabilecek.