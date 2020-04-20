Bahçeli: CHP ümidini koronavirüse bağladı ama virüs Ramazan Bayramı'na biter

CHP'in ümidini koronavirüse bağlayıp paralel uygulamalara giriştiğini belirten MHP lideri Devlet Bahçeli, korona salgının Ramazan ayının sonunda atlatılacağını söyledi.

Abone ol

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs önlemlerine tam destek vererek, "İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır." dedi. İşte Bahçeli'nin açıklamasından satır başları...

- Koronavirüs karşı hükümet ve millet ayağa kalkmışken CHP Lideri'nin tekere çomak sokma çabaları akıl tutulmasıdır.

- CHP koronavirüse ümidini bağlasa da, salgını geçim kapısı görse de, belediyeler aracılığıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamaların altında kalacaktır.

En geç Ramazan Bayramı'na kadar atlatacağız

- (Covid-19) İnanıyorum ki Türkiye bu badireyi en geç ramazan ayının sonuna kadar atlatacak, bayram günleri kucaklaşmalarla, sevinç ve heyecan sağanağıyla bezenip billurlaşacaktır.

- Kriz seviciler, alınan ve ekonomiyi zırha büründüren tedbirlerden dolayı sukutu hayale uğrayacaklardır." dedi.

Eğer bu virüs Çin'in siyasi bir operasyonuysa...

- Türkiye salgın dönemini en az hasarla, hızlı bir şekilde aşacak, yaralar da milli birlik ruhuyla sarılacaktır.

-Şayet virüs Çin’in siyasi gayelerine hizmet maksadıyla imal edilmişse bu durumun çok vahim ve trajik sonuçları olabilecektir.

İnfaz düzenlemesi çıldırdı

- TBMM'de geçen hafta kabul edilen infaz düzenlemesiyle ilgili kanunun görüşülmesi esnasında CHP'nin ve çıkar ittifakının suçlamaları aslında karşımızdaki siyasi hezeyan ve hüsranı göstermesi bakımından ibretlik olmuştur. FETÖ'cülerin ve PKK'lıların infaz düzenlemesi kapsamına alınmaması CHP'yi, İP'i, HDP'yi çılgına çevirmiştir.