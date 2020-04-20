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23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? İşte cevabı

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan 2020'den itibaren 4 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi gündemde. 4 günlük yasak için bugünkü Kabine Toplantısı'nda karara bağlanacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapacak...

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Türkiye günlerdir 23 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğini tartışıyor. 4 günlük yasak iddiasının gerçek mi yoksa senaryo mu olduğunu bugün tüm Türkiye öğrenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında dördüncü kez yapılacak dijital kabine toplantısında, koronavirüse karşı önlemler ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı’na yönelik üç farklı yasak formülü ele alınacak. Erdoğan, alınan kararları ulusa sesleniş konuşmasıyla açıklayacak.

4 günlük sokağa çıkma yasağı: 23 - 24 - 25 - 26 Nisan'da yasak

Kabine toplantısında 23 Nisan kutlamalarına yönelik üç farklı formül ele alınacak. Toplantıda ilk olarak 23-24-25-26 Nisan’ı kapsayan dört günlük sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi önerisi tartışılacak. Ancak bir süre önce gündeme gelen bu formüle Ramazan ayı öncesine denk geldiği için marketlerde yığılmaya yol açabileceği gerekçesiyle sıcak bakılmıyor.

Her yer kapansın! Sadece marketler açık kalsın

İkinci formül ise 23-24 Nisan’da dışarıdaki yoğunluğun artmaması için sadece marketlerin açık kalması ve diğer işyerlerinin tamamının kapalı olmasına dönük öneri olacak. Yine formüle göre, 25-26 Nisan’da 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta son iki haftadır uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam etmesi öngörülüyor.

Ya da sadece 23 Nisan'da tatil yapıp hafta sonu sokağa çıkma yasağı

Kabinede gündeme gelecek üçüncü formül ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda tatil olması, 24 Nisan cuma günü işyerlerinin normal mesai yapması. Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı uygulanması.

Erdoğan Ulusa sesleniş konuşması yapacak

Son karar Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu’nun. Kabine toplantısının ardından Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapacak ve yasakla ilgili kararı duyuracak...

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