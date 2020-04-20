HABER /  GÜNCEL

Abi kardeş doktorlar koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti

İZMİR’de iş yeri hekimi olarak görev yapan ve koronavirüs tedavisi gören Dr. Nuri İdiz, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden abisi Dr. Muharrem İdiz’den 18 gün sonra hayata gözlerini yumdu.

Abone ol

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de corona virüs ile mücadele etkin bir şekilde devam ederken, salgının en yaygın olduğu kentlerden biri olan İzmir’de virüs sebebiyle can kayıpları sürüyor.

Geçtiğimiz hafta yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetleriyle hastaneye başvuran ve corona virüs testi pozitif çıkan, İzmirli iş yeri hekimi Dr. Nuri İdiz, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. 6 Nisan’da yoğun bakıma alınan ve durumu ağırlaşan Dr. Nuri İdiz, hayata veda etti.

Dr. Nuri İdiz'in kendisi gibi corona virüs testi pozitif çıkan abisi Dr. Muharrem İdiz de 1 Nisan günü virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bahçeli: CHP ümidini koronavirüse bağladı ama virüs Ramazan Bayramı'na biter
Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0.89'a indirdi
Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan: İstanbul'da 60 bin civarında korona hastası var
Koronavirüs şaşkınlığı! Prof. İlham Çelik'ten ürküten açıklama
Prof. Dr. Gürsel'den korkutan uyarı: Genç işsizlik oranı yüzde 40’a ulaşabilir
Başakşehir Şehir Hastanesi açıldı Erdoğan 'sağlıkta destan yazıyoruz' dedi
ÖNCEKİ HABERLER
MEB N95 standardında maske makinesi üretti
Arazi kavgasında dehşet saçtı! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Fenerbahçe'de Medhi Benatia sesleri
Beşiktaş’ta maaş indirim görüşmeleri başladı
Adana'da sevgilisiyle sosyal mesafeye uymayan üniversiteliden pişkin cümle
23 Nisan şiirleri 1 kıtalık kısa MEB onaylı yeni şiirler
Yorumlar