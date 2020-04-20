Antalya'da illegal bahiste parasını kaptırdı 30 metreden kendini denize bıraktı

ANTALYA'da 30 metre yükseklikteki falezleri aşan bir kişi polis ekiplerini harekete geçirdi. Yasa dışı bahiste 2 milyon lirasını kaptırıp ailesiyle arasının bozulduğunu öne süren D.Y. (30), 4 yıl önce atladığı falezlerden tekrar intihara kalkıştı. Olaydan yaralı kurtulan genç, hastaneye kaldırıldı.

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Antalya Muratpaşa ilçesi Eski Lara Caddesi'ndeki bir parkta intihar olayı meydana geldi. Öğle saatlerinde parka gelen D.Y., korkulukları aşarak falezlere çıktı. D.Y.'yi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polislerin ikna etmeye çalıştığı D.Y., annesinin gelmesini istedi.

'2 milyon liram çalındı' iddiası

D.Y., bu sırada kendisiyle konuşan polislere, internetten illegal bahis oynadığını, buradan kazandığı yaklaşık 2 milyon liranın ise başkaları tarafından yine internet ortamında çalındığını öne sürdü. Bu nedenle ailesiyle de arasının bozuk olduğunu aktaran D.Y., aynı noktadan 4 yıl önce de atladığını ancak kurtulduğunu belirtti. D.Y., takip edildiğini ve telefonlarının dinlendiğini, bu nedenle hayatının kötü gittiğini iddia etti.

30 metreden ikinci kez denize atladı

D.Y.'yi ikna etmek için olay yerine uzman ekipler çağrılırken, deniz polisi ise falezlerin altında beklemeye başladı. Ekiplere, üzerindeki anahtarlarını ve cep telefonunu veren D.Y., annesini aramak istediğini söyleyince telefonunu geri aldı. Bir süre telefonda annesiyle konuşan D.Y., telefonu kapattıktan sonra 30 metrelik falezlerden kendini denize bıraktı.

Müdahale eden deniz polisi, D.Y.'yi bota aldı. Hafif yaralanan D.Y., önce Kaleiçi Yat Limanı'na, buradan da ambulansla tedavi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.