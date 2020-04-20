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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu "FETÖ'cü oldun" yorumuna ateş püskürdü

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, yaptığı canlı yayında "FETÖ'cü oldun" yorumu yapan takipçisine "Sen kim oluyorsun da bana FETÖ'cü diyorsun. Aşağılık" sözleriyle karşılık verdi.

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Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Metin Feyzioğlu, Kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken yapılan "FETÖ'cü oldun" yorumuna çok sinirlendi.

"FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem"

Fevzioğlu, şu ifadeleri kullandı: FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem. Bana FETÖ'cü diyenlerin alnını karışlarım. Ben ömrümü verdim FETÖ ile mücadeleye… Şimdi bana FETÖ'cü diyenler, onlar FETÖ'cü. Hadi oradan. Yallah. Terbiyesiz adam. İmanıma laf ettirmem, milliyetçiliğime laf ettirmem, FETÖ ile mücadeleme laf ettirmem.

"Sen kim oluyorsun, aşağılık"

"Sen git FETÖ'cülerin yalakalığını yap, kuyruğuna yapış. Sen git düşmanımın düşmanı dostumdur diyen FETÖ'cülerin peşine yapış" diyen Fevzioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Sosyal mesafeyi azaltıp, gel de yüzüme konuş. Sen kim oluyorsun da bana FETÖ'cü diyorsun. Aşağılık. Hakarete hakaretle cevap verilebilir. Bu ülkede FETÖ ile yan yana getirilemeyecek 3 kişiden biri benim.

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