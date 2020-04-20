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23 Nisan ile 1 Mayıs tatili birleşirse İstanbul'da 11 sokağa çıkma yasağı olur

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı için Ekrem İmamoğlu'ndan yeni öneri geldi. Diyor ki 23 Nisan ile 1 Mayıs bayram tatilleri birleştirilsin 11 sokağa çıkma yasağı olsun...

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaparak sokağa çıkma yasağı ile ilgili ilgili yeni bir çağrıda bulundu.

İmamoğlu, 23 Nisan – 4 Mayıs tarihleri arasındaki zaman dilimini “Evde Kal” çağrısıyla fırsata çevrilmesi gerektiğini söyledi. 

23 Nisan ve 1 Mayıs bayramı tatilleri

Bu yıl 23 Nisan bayram tatili perşembe gününe denk geliyor. Cuma günü de dahil edildiği taktirde hafta sonu ile birlikte 4 gün tatil imkanı ortaya çıkacak. 1 Mayıs İşçi Bayramı tatili de önümüzdeki hafta cuma gününe denk geliyor ve hafta sonu ile birleşiyor. Ekrem İmamoğlu'nun önerisi 23 Nisan ile 1 Mayıs tatilinin biteceği 4 Mayıs tarihleri arasındaki 11 günlük süreci kapsıyor. 

Alınacak uzun süreli karantina kararının, İstanbul ve Türkiye için büyük fırsat olacağını belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu şu çağrıyı yaptı:

*  Bilim insanları bir şeyin altını çiziyor; iki günlük süreçle siz bu anlamda bir karantina sürecini tam anlamıyla yerine getirmemiş oluyorsunuz ve ne yazık ki tam da istenilen faydayı elde etmiyoruz. 23 Nisan ile başlayan günlerde içine 1 Mayıs'ı da katarsak 4 Mayıs'a kadar 11 gün yapıyor.

* 11 gün boyunca aslında 5 günü mesai olacak, 1 Mayıs da tatil. 5 günü mesai olmak üzere 11 gün için  biz ‘Evde kal' çağrısı yapabiliriz. Sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir. Lütfen, 23 Nisan ve 4 Mayıs'a kadar ki bu süreçte sadece 5 günlük mesainin olacağı bu süreci bir fırsata çevirelim.  Hem İstanbul adına hem Türkiye'miz adına.

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