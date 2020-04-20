Kilis'te babadan oğluna Karl Marks tepkisi: Parayı veren benim

KİLİS'te, Remzi Yırtıcı'nın, oğlunun satın aldığı motosiklete Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırmasına yerel şiveyle 'Ne bana ne babama, kimseye benzemiyor' diyerek tepki gösterdiği video, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Baba Remzi Yırtıcı oğluna kızdığı için video çektiğini söyledi.

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Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde hurda araç parçası alım- satımı yapan Remzi Yırtıcı, kısa süre önce oğlu Erdal'a motosiklet aldı. Babasının hediyesi ile mutlu olan Erdal Yırtıcı, motosikletin ön bölümüne Karl Marks'ın fotoğrafını yapıştırdı.

"Ne bana ne babama, kimseye benzemiyor"

Motosiklette gördüğü fotoğraf karşısında şaşkınlık yaşayan Remzi Yırtıcı, bir video çekerek oğluna tepki gösterdi. Yırtıcı, yere şive ile "Parasını ben verdim. Motosiklete 'babam sağ olsun' yazdırırdı, benim oğlum ise kimi yapıştırmış. Soruyorum, filozof diyor. Parayı veren benim, ama fotoğraf Karl Marks'ın. Ne bana ne babama, kimseye benzemiyor. Bu motoru aldığından Karl Marks'ın bile haberi yok" dediği videoyu sosyal medya hesaplarından paylaştı. Video, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı, beğeni aldı.

"Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim"

Kilis şivesi kullanarak yaptığı yorumların daha önce de beğeni aldığını söyleyen Remzi Yırtıcı, oğluna tepki için videoyu çektiğini anlattı. Yırtıcı, "Oğluma kızdığım için bu videoyu çekmiştim, ama insanlar çok beğenmiş. Bir beklentim yok, salgın döneminde insanların yüzünü tebessüm ettirebildiysek ne mutlu bize" dedi.

Babasının tepki gösterdiği Erdal Yırtıcı ise Karl Marks fotoğrafını hoşuna gittiği için yapıştırdığını, babasının kızacağını tahmin etmediğini ifade etti.