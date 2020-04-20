Oxford Üniversitesi Profesörü Gilbert'ten sarsıcı uyarı: Her yıl aşı gerekebilir

İngiltere'de aşı yeni tip koronavirüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı çalışmalarını yöneten Oxford Üniversitesi Vaksinoloji Profesörü Sarah Gilbert, insanların koronavirüse tekrar tekrar yakalanabileceğini bu yüzden aşıların yıllık olması gerektiğini açıkladı.

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İngiltere’de corona virüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarının başında bulunan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Profesör Sarah Gilbert Covid-19’u yenen kişilerin bir düzeyde bağışıklık geliştirebileceği umulmasına rağmen tekrar hastalığa yakalanabileceğini söyledi. Gilbert, potansiyel aşı tamamlansa bile bunun insanları ömür boyu koruyamayacağının altını çizdi.

İnsanlar tekrar koronavirüse yakalanabilir

Gilbert, “Yeni tip corona virüsün bağışıklığının ne kadar süreceğine dair kesin bir şey söylemeyiz ancak insanları ve hayvanları enfekte eden diğer corona virüsler hakkında bildiklerimizden yola çıkıldığında bağışıklığın çok uzun ömürlü olmadığını görebiliriz. Bu yüzden Covid-19’u yenen kişilerin gelecekte tekrar enfekte olabileceğini düşünüyorum.Henüz hangi zaman aralığında gerçekleştiğini bilmiyoruz.

Muhtemelen birkaç yıl beklemek ve görmek zorundayız. Ancak aşı bulunsa bile insanların aşıyı yıllık periyotlarla tekrarlaması gerekebilir

” ifadelerini kullandı.

Aşı için daha fazla gönüllü çağrısı

Öte yandan, “Yeni tip corona virüs bağışıklık sistemine çok fazla hasar veriyor” diyen profesör, üzerinde çalıştığı aşının güçlü bir bağışıklık yaratmaya yardımcı olacağını söyledi. Ekibinin olası aşıları araştırırken "çok hızlı" çalıştığını ve insan testlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını hatırlatan Gilbert, aşının etkili olacağını umduğunu belirtti ve daha fazla gönüllü için çağrı yaptı:

"Aşı için tüm onayları hazırladığımızda, iyi bir gönüllü havuzumuz olmalı ve oldukça hızlı bir şekilde başlayabilmeliyiz."

Aşının Eylül ayında hazır olacağını söylemişti

11 Nisan’da İngiliz Times gazetesine bir röportaj veren Gilbert, corona virüs aşısının eylül ayında hazır olabileceğini açıklamış ve kendisi liderliğindeki ekibin bu durumdan "yüzde 80 oranında emin olduğunu" söylemişti.

Aşının garantisi yok

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Covid-19 konusundaki altı özel temsilcisinden biri olan ve College London'da Küresel Sağlık Profesörü David Nabarro ise insanların aşıya güvenmeden, virüsle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtmişti.

Koronavirüsle yaşamayı öğrenmeliyiz

Nabarro, dün yaptığı açıklamada, insanlığın ‘öngörülebilir gelecekte’ daimi bir virüs tehdidiyle yaşamaya alışması gerektiğini, başarılı bir aşı bulunmasının garantisi olmadığını açıkladı.

Nabarro, “Her virüse karşı güvenli ve etkili bir aşı geliştirilemiyor. Bazı virüslere karşı aşı geliştirmek çok zor. Bu yüzden, virüs sabit bir tehdit oluştururken, hayatlarımıza devam etmenin yollarını bulmak zorundayız. Bizim için yeni normal bu olacak” ifadelerini kullandı.