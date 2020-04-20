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Alibaba 28 milyar dolar ek yatırım yapacağını duyurdu!

Çİn merkezli teknoloji devi e-ticaret platformu Alibaba'nın bulut teknolojileri şirketi Alibaba Cloud Intelligence, bulut altyapısına önümüzdeki üç yıl içinde ek olarak, 28.5 milyar dolara karşılık gelen, 200 milyar yuan daha yatırım yapacağını açıkladı.

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Açıklamaya göre, yeni yatırımın temel olarak, Covid-19 salgını sonrası Çinli firmaların dijital dönüşümünün geliştirilmesine destek olunması amaçlanıyor. Açıklamada yeni yatırımların, işletim sistemleri, serverlar, chip geliştirme ve iletişim ağları üzerinde yoğunlaşacağı belirtildi.

Alibaba Cloud Intelligence Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Zhang, Covid-19 pandemisinin hemen tüm sektörleri kapsayacak şekilde ekonomi üzerinde önemli ölçüde gerginlik yarattığına dikkat çekerek, "Ancak, bu durum aynı zamanda bizi dijital ekonomiye daha çok odaklanmaya yönlendiriyor" dedi ve ekledi:

"Bulut altyapısı ve temel teknolojilere yatırımlarımızı artırarak, dünya standartlarında, güvenilir bilgisayar kaynakları sunarak, iş dünyasının toparlanma sürecini hızlandırmayı umuyoruz."

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