PlayStation 5 çıkış tarihi sızdırıldı! Oyuncular hazır olun yakın zamanda geliyor

PlayStation, uzun yıllardır oyun severlerin baş köşesinde durmayı başarmış durumda. Yeni gelecek PlayStation 5 hakkında yeni tarih iddiası ortaya atıldı. iddiaya göre yeni konsol yıl sonunu beklemeyecek. İşte detaylar..

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PlayStation severleri heyecanlandıracak yeni gelişme yaşandı. PlayStation 5 çıkış tarihi için güçlü kanıtlar ortaya atıldı. Sony‘e yakın kaynaklara dayandırılarak ortaya çıkan haberler kullanıcılarını konsolun ne zaman çıkacağı konusunda merağa sürükledi.

Yakın zamanda kontrolcü yayınlanmıştı

Daha önceden kontrolcüsü de duyurulan konsol için bekleyiş uzun zamandır devam ediyor. Daha önceden de çıkış tarihi için bazı tahminler yapılmıştı. konsol hakkında ortaya çıkan tarih, tahminlere göre daha daha da erken geleceğini gösteriyor.

Önümüzdeki Mayıs ayında geliyor

Daha önceden ortaya çıkan haberlerde yeni konsolun önceki sürüm PlayStation 4 gibi sonbaharda kullanıcılarla buluşmasıydı. Ancak ortaya çıkan iddialara göre oyuncuların bu kadar beklemesine gerek kalmayacak. Çünkü VGC’nin yaptığı habere göre Sony‘den bir yetkili, konsolun önümüzdeki mayıs ayı içinde kullanıcılarla buluşacağını belirtti.

İki dev rakip Mayıs ayında tekrar karşılaşabilir

Bununla birlikte yeni konsolun rakibi Xbox Series X için de bazı bilgiler paylaşıldı. Microsoft yönetimi de konsolu mayıs ayı içinde kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Eğer haberler doğruysa önümüzdeki ay merakla beklenen her iki konsol da kullanıcılarla buluşmuş olacak.

Yeni oyunlar da erken tarihte gelecek iddiası

Ayrıca iki konsolun oyunları için de sevindiren haberler var. Bilindiği gibi E3 2020 iptal edilmişti. Etkinlik iptal edilmese 9-11 Haziran tarihinde düzenlenecekti. Bu etkinlikte birçok oyun duyurulacaktı.

Etkinliğin iptaliyle birçok oyunun tanıtım tarihi erkene çekilmiş durumda olduğu belirtiliyor. Bu oyunlar arasında da her iki konsolun oyunları bulunduğu söyleniyor.