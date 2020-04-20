Koronavirüsten ölümler arttı her yer ceset oldu akbabalar şehrin üstünde uçmaya başladı

ABD'de son 24 saatte bin 590 kişi öldü

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı. ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.