Koronavirüsten ölümler arttı her yer ceset oldu akbabalar şehrin üstünde uçmaya başladı
Ceset kokusunu 1.5 kilometre öteden almalarıyla bilinen akbabalar, ABD'de koronavirüsün ana üssü New York'un üstünde uçmaya başladı. Özellikle de koronalılar için şehre yanaşan sağlık gemisi USNS Comfort'un üzerinde uçmaları dikkat çekiyor. Son dakika bilgisine göre, ABD'de ölenlerin sayısı 40 bini geçti...
Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını vakalarının neredeyse üçte birine ev sahipliği yapan ABD’de ölü sayısının 40 bini aşmasının ardından New York semaları akbabalar tarafından işgal edildi. Ceset kokusuna gelen akbaba sürüleri Empire State, Özgürlük Heykeli, Times meydanı gibi şehrin sembolleri etrafında uçuyor. Özellikle de koronalılar için şehre yanaşan sağlık gemisi USNS Comfort'un üzerinde uçmaları dikkat çekiyor.
ABD'de son 24 saatte bin 590 kişi öldü
ABD'de, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1590 artarak 40 bin 690'a yükseldi. Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ülkede virüsün bulaştığı kişi sayısı son 24 saatte 24 bin 499 artışla 759 bin 786'ya çıktı. Salgında ölenlerin sayısı ise 1590 artarak 40 bin 690'a ulaştı. ABD genelinde salgının merkezi ve en fazla can kaybının yaşandığı yer New York olurken, eyaleti sırasıyla New Jersey ve Massachusetts izliyor. ABD'yi 200 bin 210 vakayla İspanya, 178 bin 972 vakayla İtalya ve 154 bin 98 vakayla Fransa takip ediyor.
Dünyanın salgın merkezi haline gelen ABD’de vaka sayısı 765 bine yaklaştı ölü sayısı ise 40 bin 500 bini geçti. Ülkenin salgından en kötü etkilen New York şehrinde ise vaka sayısı 250 bine yaklaşırken ölü sayısı 20 binin üzerinde seyrediyor.
Akbabalar New york semalarını işgal etti
Bununla birlikte, giderek kötüleşen salgınla mücadele eden 8 buçuk milyon nüfuslu şehirde ölü kokularını alan akbaba sürüleri gökyüzünü işgal etti.