Sabah'ın koronavirüs haberi TT oldu

Sabah Gazetesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önce günün verilerinin yer aldığı tabloyu yayınladı. Daha sonraysa paylaşımı kaldırdı.

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Paylaşımın yapıldığı saatlerde ne Sağlık Bakanlığı’nın internet sitesinde ne de Sağlık Bakanı Koca’nın sosyal medya hesaplarında verilerin paylaşılmamış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan aynı verileri CNN Türk ve Star gibi gazetelerin de paylaşması da göze çarptı. Aynı medya kanalları da rakamları önce paylaşıp daha sonra kaldırdı.

Sağlık Bakanlığı ise bu paylaşımlardan yaklaşık yarım saat sonra resmi rakamları açıkladı. Açıklanan resmi verilerin Sabah'ın paylaştığı rakamlardan farklı olduğu görüldü. Resmi rakamlara göre 39 bin 703 test yapılırken 4 bin 674 vaka tespit edildi. Bugün 123 kişi hayatını kaybederken bin 454 hasta da iyileşti.

İşte o paylaşım ve Sağlık Bakanlığının internet sitesindeki o veriler: