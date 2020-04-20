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Meteorolojiden 6 ile kar ve fırtına uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde, çarşamba günü karla karışık yağmur ve kar etkili olacak.

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Anadolu genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

22 Nisan Çarşamba günü Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken bölgede rüzgar, güney ve batı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Yağışların 23 Nisan Perşembe ve 24 Nisan Cuma günü devam etmesi, hafta sonundan itibaren ise bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

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