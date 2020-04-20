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Yüksekova'da görülen çok sayıdaki yılan korkuttu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yürekli köyü civarlarındaki Yılanpınarı bölgesinde görülen çok sayıda yılan ürküttü.

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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, çok sayıda yılanı bir arada gören Vahap Canan, büyük korku yaşadı. Canan, yılanları cep telefonu ile görüntüledi.

İlçeye bağlı Yürekli köyündeki Yılanpınarı bölgesinde görülün çok sayıda yılan korku yarattı.İlk defa yılanları sürü halinde gördüğünü dile getiren Vahap Canan, "İç içe geçmiş yılanları cep telefonuyla kaydettik. Hayatımda gördüğüm en acayip durum. Çok korkutucu" dedi.

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