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Fenerbahçe'den Manuel Pellegrini'ye teklif

Fenerbahçe'de bir süredir devam eden teknik direktör arayışlarında 66 yaşındaki Şilili, Manuel Pellegrini'nin gündeme geldiği açıklandı.

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Şili basınına konuşan 66 yaşındaki hocanın yakın arkadaşı, Fenerbahçe'nin başına geçmek için görüşmeler yapıldığını söyledi.

Fenerbahçe'nin, deneyimli hoca ile temasa geçildiğini belirten ve kendisinin de bu anlaşmada payı olabileceğini kaydeden yakın arkadaş, "Birkaç hafta önce Fenerbahçe yöneticileri Pellegrini ile temasa geçti. Türkiye'ye gidip sözleşme detaylarını konuşmamızı talep ettiler ancak sınırlar kapandığı için bunu yapamadık" dedi.

"İKİ KULÜP TEMASA GEÇTİ"

Son olarak West Ham'da görev alan Pellegrini'nin peşinde İspanya'dan da kulüpler olduğu belirtilirken, "Valencia durumunu sordu, Betis de temasa geçti. İspanya'da da durum belirsiz olduğu için, şu anda bir gelişme gözükmüyor" ifadeleri kullanıldı.

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