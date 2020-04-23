TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlanıyor TBMM Anıtkabir ve 1. Meclis'te törenler...
TBMM'nin açılışının 100. yıl dönümü kutlanıyor. Ankara'da ilk tören TBMM'deki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Daha sonra Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında Anıtkabir ziyareti yapıldı. Ankara'da son tören Birinci Meclis'te düzenlendi...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanıyor. TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü nedeniyle ilk tören TBMM Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, siyasi parti liderleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Soh tören Birinci Meclis binasında yapıldı. Kutlamalar yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Ulus'taki Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manası ve ilhamının büyük, ruhunun da kuşatıcı olduğunu belirterek "Çünkü bu Meclis, bütün şartlar aksini düşünmeyi teşvik ederken, tam bağımsızlık iradesini göstermek için ayağa kalkan bir milletin cisimleşmiş halidir." dedi.
Törene TBMM Başkanı Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve bazı milletvekilleri katıldı.
Tören, Birinci Meclis'te ilk konuşmayı yapan Sinop Mebusu Şerif Bey'in konuşmasının ses kaydının dinletilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.