HABER /  YEREL

Van'da çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüse 3 ay sonra ulaşıldı. Karın erimesiyle bölgeye giden sürücü ve yolcular, minibüsten eşyalarını aldı.

Abone ol

Hüseyin Ece yönetimindeki yolcu minibüsü, yaklaşık 3 ay önce Van’dan Bahçesaray ilçesine gitmek için yola çıktı. 3 bin rakımlı Karapet geçidinde ise kara saplandı. Jandarmadan yardım isteyen Ece ve yolcular, başka bir minibüs ile Bahçesaray'a ulaştırıldı. Bir süre sonra ise minibüsün bulunduğu bölgeye çığ düştü. Minibüs kar kütleleri altında kaldı.

Havanın ısınmasıyla birlikte bölgeye giden Hüseyin Ece ve yolcular, yaklaşık 3 ay sonra minibüse ulaşmayı başardı. Büyük kısmı halen kar altında olan minibüste kalan yolcuların eşyaları, başka bir araca aktarıldı.

Yetkililerden minibüsün kurtarılmasını isteyen yolculardan Talip İlbe, “Yetkililerden yardım istiyoruz. Yaklaşık üç aydır minibüs, kar kütleleri altında. Bir çok eşyamızda minibüsün içerisinde. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile minibüsün çıkarılmasını istiyoruz" dedi.

Öte yandan yaklaşık 3 aydır kapalı olan Van-Bahçesaray Karayolu'nun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri gece-gündüz çalışıyor.

Van - Bahçesaray Karayolu'nda 4 Şubat ve 5 Şubat günleri 2 ayrı çığ düşmüş, 42 kişi yaşamını yitirirken, 84 kişi yaralı kurtarılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Şehit MİT'çinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı tespit edildi
DSÖ'den çok önemli Türkiye açıklaması! İyimserlik içerisindeyiz
Diyanet'ten sigara fetvası! Ramazan'da bırakın
İran'dan 'Vur' emri veren Trump'a "Basra Körfezli" haritayla gönderme
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy 'hayalim' diyerek THY'i işaret etti
Altın tüm zamanların rekorunu kırdı! 388,8 lirayla tarihi zirveyi gördü
ÖNCEKİ HABERLER
İran koronavirüs için yaptığı şey akıl alır gibi değil! Serbest bıraktılar
Türkiye Büyük Millet Meclis'nde 100. yıl özel oturumu yapılıyor
Siirt imsakiye sahur vakti! Siirt imsakiyesi 2020 iftar imsak saati
Milli Eğitim Bakanlığı Ultraviyole-C hava sterilizasyon cihazı üretti
Avcılar'da 23 Nisan'a coşkusu sokaktan eksik olmadı
Mardin imsakiye 2020 sahur vakti Mardin imsak ve iftar saatleri
Yorumlar