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TBMM ile yaşıt olan Nevşehirli Kiraz nineye anlamlı ziyaret

Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ile aynı yaşta olan 3 çocuk ve 32 torunu olan Kiraz Elma'yı (100), TBMM'nin 100'üncü açılış yıl dönümü nedeniyle evinde ziyaret etti.

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iraz Elma, Avanos ilçesinde oğlu Ziya Elma (67) ve gelini Mihriban Elma (66) ile birlikte yaşıyor. Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, 25 yıl önce eşini kaybeden 3 çocuk annesi ve 32 de torunu olan Kiraz Elma'yı, TBMM'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle evinde ziyaret etti. Vali Aktaş, TBMM ile aynı yaşta olan Kiraz Elma'ya, sağlıklı ömür diledi.

Ziya Elma, 50 yıldan bu yana annesi ile birlikte yaşadığını belirterek, "1920 doğumlu olan annem bunca yıl bize baktı. Geçen yıla kadar da oldukça sağlıklı idi; ancak bu yıl duyma ve görme zorluğu yaşamaya başladı. Annem her gün vakit namazlarını kaçırmaz, bize bazen ilahiler bile söyler" dedi.

'Tam 4 bardak çay içer'

Mihriban Elma ise hiçbir zaman gelin-kaynana gibi olmadıklarını belirterek, "Benim annem gibidir. Hiçbir sıkıntı yaşamadan bugünlere geldik. Sabah kahvaltısında çayı kesinlikle kaçırmaz ve tam 4 bardak çay içer. Yemek ayrımı kesinlikle yapmaz. Bize geçmiş yıllarda yaşadıkları zorlukları anlatır ve hep haline şükür eder" diye konuştu.

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