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Ali Babacan'ın 23 Nisan mesajı olay oldu tepki gelince yeni mesaj paylaştı

23 Nisan mesajında Atatürk'e yer vermeyen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tepkiler üzerine bir mesaj daha yayımlayarak geri adım attı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın TBMM'nin açılışının 100. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anmaması tartışmalara yol açtı.

Paylaşımında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e değinmemesi dikkat çekerken Babacan, 100. yıl kutlamasını kendi partisinin kuruluşuna bağladı.

23 Nisan'ı kendi partisinin kuruluşuna bağladı

Paylaşımının altına yorum yapan kullanıcılar, Babacan'ı Atatürk'ü anmamasından dolayı eleştirdiler.

Tepkiler gelince yeni Atatürklü mesaj paylaştı

Babacan, gelen tepkiler üzerine yeni bir mesaj daha yayımlayarak Atatürk'ü andı. Babacan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı dünya çocuklarına hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anıyorum. Çocuklarımızla buluşup hayallerini dinlediğimiz programın geniş halini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz."

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