CNN en kritik yoğun bakıma girdi! Gördükleri ile adeta şok oldu

ABD merkezli CNN televizyonu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Hastanesi'ne girerek buradaki görevli yoğun bakım doktorları ve hemşireleriyle konuştu. Haberde Türkiye'deki hastane ve ekipmanların Avrupa ve ABD'dekine kıyasla daha çok olduğu ve bunların sorunsuz kullanıldığı vurgulandı.

Abone ol

ABD merkezli medya kuruluşu CNN, İstanbul’un ve hatta belki de Türkiye’nin en hareketli yoğun bakım ünitesine girerek koronavirüs salgınıyla ilgili yaşanılanları anbean kaydetti… İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Cerrahpaşa’daki yoğun bakım bölümüne giren CNN muhabiri, burada görevli sağlık personeliyle konuştu. CNN Muhabiri ardından da "Avrupa’daki ya da ABD’deki bazı yerlerde olduğu gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok” dedi.

30 yıllık doktorum böylesini hiç görmedim

CNN’e konuşan deneyimli doktor Yalım Dikmen’in görüşlerine yer verilen haberde, “Kendisi 30 yılı aşkın bir süredir yoğum bakım bölümünde görevli ama kariyeri boyunca hiç böyle bir şey görmedi” yorumu yapıldı.

Bir puzzle ile uğraşıyoruz

CNN’in haberinde, hastanede büyük bir yoğunluk olduğu belirtilirken, Dr. Dikmen’in “Elimizden geleni yapmalıyız. Bir puzzle ile uğraşıyoruz ve doğru parçayı bulmak için uğraşıyoruz. Doğru parçayı doğru yere koymak, elimizden geleni yapmak ve en iyisini düşünmeye çalışıyoruz” dediği belirtildi.

Doktor ve hemşirelerin çelikten yapılmış sinirleri var

Haberde, “Burada durum çok gergin. Makineler sürekli çalışıyor ve bu koruyucu önlükleri ve kostümleri giymek gerekiyor. Bunu söylemem gerekiyor ki buradaki doktorlar ve hemşirelerin gerçekten çelikten yapılmış sinirleri var. Çalışanların morali ilginç bir şekilde yüksek. Hastanenin kapasitesi her gün artan pozitif vakaya göre baskı altında değil” yorumu yapıldı.

Burası ABD ve Avrupa gibi değil

CNN’in haberinde hastanede yoğunluk olduğu fakat bunun bir ekipman sıkıntısına yol açmadığı vurgulanıyor. CNN’in haberinde ülkedeki vaka sayısının artışına ve yoğunluğa rağmen bir sıkıntı ve sorun olmadığı belirtildi. Haberde, “Avrupa’daki ya da ABD’deki bazı yerlerde olduğu gibi burada koruyucu ekipman sıkıntısı ya da yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yok” denildi.