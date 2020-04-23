Samsun imsakiye sahur vakti! Samsun imsakiyesi 2020 iftar imsak saati

SAMSUN imsakiyesine diyanet işleri başkanlığı tarafından yayınlandı. 2020 yılı Samsun imsakiyesine göre bu yıl imsak kaçta giriyor iftar saat kaçta açılacak belli oldu.

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Samsun ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tüm iller ile birlikte 2020 yılı imsakiyesini yayınladı. Samsun Diyanet 2020 imsakiyesinde sahur imsak vakti ile birlikte 30 günün iftar saatleri yer alıyor. Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak ve Ramazanın son günü olan 23 Mayıs'ta en uzun oruç tutulacak. Samsun ilinde ilk gün oruç 15 buçuk saat sürecek. Samsun şehrinde Ramazan'ın son günü süre 16 saat 48 dakikaya çıkmış olacak.

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazları camilerde kılınmayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı karantinada olanların tek başlarına teravih namazı, evdeki aile üyelerinin de cemaat yaparak teravihi kılabileceklerini açıkladı. Bu yıl fitre miktarı da Diyanet tarafından 27 lira olarak açıklandı. Oruç tutulmayan günler için verilen fitre miktarı da bu rakam üzerinden (günlük 27 lira) hesaplanıp verilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Samsun İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

Samsun Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi şöyle:

Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde bu yıl Kadir Gecesi 19 Mayıs Bayramına denk geldi. 19 Mayıs salı gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanacak.

Sahura kalkmadan oruç tutulması günah mı?

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri iftar sofrasıysa diğeri de sahur masası. Peki sahura kalkmadan oruç tutmak caiz mi? Diyanet İşleri bu konuda şu bilgiyi veriyor:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap"

Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde şöyle deniliyor

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

Teravih namazı evde kılınabilir mi?

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazı camilerde cemaatle kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde teravih namazı kılınabileceğini belirtip, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes, ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Korona salgını sebebiyle apartmanların sosyal alanlarında toplu teravih namazlarının kılınması ise salgın sebebiyle sakıncalı. Evlerde korona karantinasında olan kişinin de tek başına teravih namazı kılması gerekiyor.