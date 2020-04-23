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Koronavirüsten ölüm oranı en yüksek olan Zonguldak'ta salgın hızı düşüşe geçti

Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Hasan Tosun, "Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım" dedi.

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Zonguldak, koronavirüs salgınında en fazla ölüm oranına sahip il olarak öne çıktı. "Cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım." diyen Dr. Hasan Tosun, "70'li hasta sayılarına kadar geriledik." bilgisini verdi.

Evde izolasyonu hatırlatarak, "Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir." sözleriyle uyarılarda bulunan Başhekim Hasan Tosun, şu açıklamayı yaptı:

Çok değerli Zonguldaklı hemşehrilerim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutladığımız bu anlamlı günde (maalesef şartlar gereği çocuklarımızın ve 65 yaş üstü insanlarımızın ev izolasyonunda olduğu pandemi sürecinde) korona salgınının sağlık ayağının ve de en fazla yükünü çeken Atatürk Devlet Hastanesinin başhekimi olarak size güzel haberler ve gelişmelerden söz edeceğim. 

"Türkiye ortalamasından daha hızlı"

Dün akşam çok değerli Sağlık Bakanım Sayın Fahrettin Koca salgının kontrolümüzde olduğunu, hasta sayısında azalmanın başladığını, yoğun bakım entübe hasta sayısında düşüş olduğu bilgisini canlı yayında televizyondan halkımıza müjdeledi. Aynı durum ilimiz için de geçerli olduğu gibi, ben daha da ileri olarak Zonguldak ilinin salgının azalma grafiğinin Türkiye ortalamasından daha hızlı olarak düşüşe geçtiği bilgisini Zonguldak halkının bilgisine cepheden biri olarak bildirmekten gurur duyarım.

"70'li hasta sayılarına kadar geriledik"

Başhekim Tosun, açıklamasına şöyle devam etti: Salgında ilk vaka 10 Mart'ta İstanbul'da bildirildi. Zonguldak'ın ilk vakası 20 Mart'tı, yani diğer Anadolu illerine göre erken yakalandık. Şehrimizin coğrafi yapısı, sıkışık şehir merkezi, yaşlı nüfus oranının yüksekliği, KOAH hastalarımızın fazlalığı bizi kötü etkiledi. Ancak ilerleyen süreçte Türkiye'den önce alınan kararlarla, ki başka şansımız yoktu, zira ilk 20 gün bizim için kabus gibi günlerdi. 230 yatan hastayı gördük, yoğun bakımlarımız doldu. Allah'a çok şükür 70'li hasta sayılarına kadar geriledik.

Bu bilgileri bayram günü size vermemin sebebi, halkımızın çektiği sıkıntıların (evde izolasyonun) çok işe yaradığı, büyük çoğunluğumuzun evde kal çağrısına uyduğu ve sonucunu alarak sağlık sistemini çökertmeden önümüzü görebilmemize fırsat verdiğidir. Bu yüzden ilk teşekkürüm kurallara uyarak evde mecburi ya da değil kalan herkese, sosyal mesafe ve maske takarak dışarı çıkan tüm vatandaşlarımızadır.

"Bu durum salgının bittiği anlamına gelmiyor"

Başhekim Hasan Tosun, evde izolasyonu hatırlatarak, "Ancak bu salgının bittiği anlamına gelmemektedir. Bu yazı size moral ve motivasyon vermek, emeklerinizin boşa gitmediğini bilmeniz içindir. Aynı kararlılık ve azimle mücadelemizi yaparsak önce ilimiz ve dahi tüm Türkiye bu illetten kurtulacaktır" ifadelerini kullandı.

Ölüm oranında birinci sırada

Zonguldak, 81 il içinde nüfusa göre kıyaslama yapıldığında en çok vaka ve ölüm oranına ev sahipliği yapıyor. Paylaşılan bilgilere göre Zonguldak, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden insanların sıralandığı ilk 10 şehir listesinin ilk sırasında yer alıyor. Ölüm sayısında İstanbul'u geçen şehir, koronavirüs vaka yoğunluğunda ise İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Sakarya'nın ardından 6. sırada bulunuyor.

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