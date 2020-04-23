TBMM 23 Nisan özel oturumu toplandı! Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı

TBMM 23 Nisan özel oturumu gerçekleşti. Özel oturumda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop,"100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır'' ifadelerini kullandı. Oturumda, Kılıçdaroğlu'nuın 16 maddelik çağrısı dikkat çekti.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki özel oturum öncesi, oturma düzeni koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye göre ayarladı. Genel Kurul salonunun girişlerine eldiven, maske ve dezenfektan konuldu. İlk kez 23 Nisan özel oturumunda localar boş kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmadığı oturumda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da oturuma katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise oturumu locadan izledi.

Maskeler takıldı mesafelere dikkat edildi

Ayrıca kabine üyelerinden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile milletvekilleri de oturumda yer aldı. Herkesin maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak oturduğu genel kurulda saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Oturum başlangıcında söz alan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "100. yılını andığımız Gazi Meclisi'miz, Milli Mücadele'nin sonucu değil, bizzat merkezi ve karargahıdır'' ifadelerini kullandı.

''Küllerinden yeniden doğan Türkiye''

Şentop sözlerine şöyle devam etti: ''Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır. Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir''

Bostancı: Güçlü bir lider gerekir

TBMM Başkanı Şentop'un ardından söz hakkı alan AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı, ''Zor zamanlarda milleti bir araya getirmek, sapa sağlam bir irade durmak için mutlaka güçlü bir lider gerekir. Ve adı hepimizin bildiği gibi Mustafa Kemal Atatürk'tür'' dedi.

Kılıçdaroğlu: Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde TBMM'yi etkileyen darbecilerdir

Sıradaki konuşmayı üstlenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''TBMM'nin açılışının en temel amacı şudur: Egemelik kayıtsız şartsız milletindir'' ifadelerini kullanarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: ''Sorunlarımız var ve ivedilikle çömemiz gerekiyor. Sorunlarımızın kaynağı büyük ölçüde TBMM'yi etkileyen darbecilerdir. Ve onları önümüze sürdüğü darbe hukukudur. Bunları aşmamız gerekiyor, ön yargımızı aşarak yapmalıyız bunu.

Kılıçdaroğlu'ndan çağrı

Gelin bu anlayışla sorunlarımızı çözelim. Size maddelerden oluşan bir çağrı sunmak istiyorum,

1- Tüm toplumsal, siyasal kesimlerin katılımı ile demokratik bir anayasa yapmalıyız.

2 - Yeni anayasanının omurgasını yeni ve güçlük demokratik bir yönetimle taçlandıralım.

3 - Yargı kurumlarının bağımsızlığı tam sağlanmalıdır.

4 - Yasama, siyasi ahlak yasasına ihtiyaç vardır.

5 - Yürütme, hesap verebilirliğe açık olmalıdır. Sayıştay tüm kamu ve kuruluşlarını denetlemeli.

6 - Yerel yönetimler rant kontrolleri kapsamından çıkarılmalıdır.

7 - Kamu yönetiminde liyakete dayalı bir yaklaşım sergilenmelidir.

8 - Sıfır istihdam açığı hedeflenmelidir.

9 - Vatandaşlarımıza asgari bir geçim kaynağı sağlanmalıdır.

10 - Vergi politikası üretimi ve istihdamı özendirecek adımlar atılmalıdır.

11 - TÜİK verilerine göre, her 3 kişiden 1'i kayıt dışıdır. Bununla mücadele edilmelidir.

12 - Katma değeri yüksek ürün üretimine Türkiye kitlenmelidir.

13 - Sağlık hizmetlerine ulaşım ücretsiz olmalıdır.

14 - Planlamada tarım temel stratejik adımlardan biri olarak alınmalıdır.

15 - Eğitim, yeniden ve paydaşları ile birlikte yeniden şekillendirilmelidir.

16 - Üniversitelerimizde her türlü fikir özgürce tartışılmalıdır''

Kılıçdaroğlu, ''Covid 19 salgınında hayatınını kaybedenlerine ve şehit düşenlere allahtan rahmet diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarını da şükranlarımı sunuyorum'' şeklinde sözlerini bitirdi.

Semih Yalçın'dan kutlama

MHP Genel Bakan Yardımcısı Semih Yalçın, Meclis'in kuruluşunda yaşananları anlattı. Semih Yalçın, Mondros Mütarekesi'nden 23 Nisan 1920'ye kadar baş döndürücü hadiselerin cereyan ettiğini kaydederek, Birinci Meclis'in millî iradenin tecelligahı olduğunu söyledi. Yalçın, "Tarihte, hem bağımsızlık uğrunda savaş yapan hem de bunu millî iradeye ve meşruiyete dayandıran başka bir parlamento görülmemiştir. Bu yönüyle Birinci TBMM; fevkalade ve emsalsizdir. Bir ihtilal Meclisidir. İstila, zulüm ve esarete başkaldıran yegâne savaş parlamentosudur. Birinci TBMM; Vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı uğrunda yârden, anadan, serden geçenlerin otağıdır" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar da konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da özel oturumda konuşma yaptı. Özel oturumda, Meclis'te milletvekili olan tüm partilere söz hakkı verildi. Buna göre grubu olan partilerin temsilcilerine 10'ar dakika, grubu olmayan partilere ise 3'er dakika söz hakkı verildi.