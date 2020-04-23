Çin Dünya Sağlık Örgütü’nü parayla mı susturuyor? Bomba iddia

Koronavirüs belasını dünyanın başına saran Çin'in DSÖ'yü parayla susturduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin, örgüte 30 milyon dolar daha bağış yapacağını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde koronavirüs salgını dolayısıyla ve Çin'i korumakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladıkları fonu durdurduğunu açıklamıştı.

ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’ne sağladığı fonu dondurma kararının ardından Çin'den, örgüte çok manidar bir yardım geldi...

DSÖ'ye 30 milyon dolar destek

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, ülkesinin Dünya Sağlık Örgütü’ne koronavirüs pandemisiyle yürüttüğü mücadelede destek olmak için 30 milyon dolar bağış yapacağını duyurdu.

Çin'in 11 Mart'ta da 20 milyon dolar nakit bağış yaptığını hatırlatan Geng, Twitter üzerinde yaptığı açıklamada, "Bu kritik anda DSÖ'nün desteklenmesi Çok Taraflılığı ve Küresel Dayanışmayı desteklemektir" ifadelerini kullandı.Çin'in bu açıklaması, DSÖ'ye en büyük katkı sağlayan ülke konumunda olan ABD'nin örgüte sağladığı fonları kesme kararından yaklaşık bir hafta sonra geliyor.