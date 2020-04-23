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Burdur'da silahlı saldırıda yaralanan belediye başkanı ve eşi taburcu oldu

BURDUR'da evinde eşi ile birlikte silahlı saldırıda yaralanan Yeşilova belediye başkanı CHP'li Mümtaz Şenel (68) ve eşi Fatma Şenel (64) tedavilerinin ardından taburcu oldu. Mümtaz Şenel, hastane çıkışı yaptığı kısa konuşmasında herkese ilgi ve destek için teşekkür etti.

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Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Koyunlar Çeşme Mahallesi'nde kimliği belirsiz kişiler, Belediye Başkanı Mümtaz Şenel'in evine gidip, kapısını çaldı.

Belediye başkanı ameliyat oldu

Eve gelen şahıslar, kapıyı açan Başkan Şenel ve eşi Fatma Şenel'in bacaklarına tabancayla ateş açıp, kaçtı. Yaralanan Şenel çifti, Yeşilova Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildikleri Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mümtaz Şenel, sol ayak kaval kemiğinden ameliyat edildi.

Tedavisi tamamlanan Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel, bugün Burdur Devlet Hastanesi'nden taburcu oldu. Belediye Başkanı Mümtaz Şenel hastane çıkışında sedye üzerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Evime gidiyorum. İlgi, destek için herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Şenel ve eşi makam arabasıyla Yeşilova'da saldırıya uğradıkları evlerine gitti.

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor

Yeşilova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınırken, 6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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