Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı müjdesi! 23 Nisan'ı bekleyin demişti

Koronavirüs aşısı için "23 Nisan'ı bekleyin" diyen Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüs aşısıyla ilgili beklenen müjdesini verdi. Labaratuvar aşamasının bittiğini belirten Ovalı, "Sıra hayvan deneylerinde" dedi.

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Prof. Dr. Ercüment Ovalı, daha önce koronavirüs tedavisinde kullanıcak aşı çalışmasının sonucunu 23 Nisan'da açıklayacağını duyuran Ercüment Ovalı'dan o açıklama geldi. Ercüment Ovalı, koronavirüs aşısıyla ilgili laboratuvar çalışmasının bittiğini belirtip "Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." müjdesi verdi.

Dornaz Alfa ilacı açıklaması büyük tepki çekmişti

Önce "Koronavirüs aşısı için 23 Nisan'ı bekleyin", "Aşı çalışıyoruz ilaç çalışmamız yok" diyen Ercüment Ovalı, "23 Nisan'ı bekleyemeyeceğim" deyip koronavirüs tedavisi için 'Dornaz Alfa' ilacını bulduklarını açıklamış ve büyük tepki çekmişti. Herkes Ercüment Ovalı'nın 23 Nisan açıklamasının fos çıktığını düşünürken Ovalı'dan yeni açıklama geldi.

Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında. pic.twitter.com/u7RPsIon8X — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) April 23, 2020

Canım ülkem koronavirüs aşısı geliştirdi!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Son 1 aydır gece gündüz çalışarak 6 proje 4 ürün ve 3 makale çıkaran kahramanlarıma teşekkür ediyorum. Canım ülkem artık Covid-19 a karşı aşı geliştirebilen az sayıdaki ülkeler arasında." dedi.

Sıra hayvan deneylerine geldi

Ovalı, "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun! Covid-19'a karşı 2 farklı aşı üretiminin laboratuvar kısmını tamamladık. Sıra hayvan deneylerinde." ifadelerini kullandı.