Rizeli muhtardan sıra dışı koronavirüs önlemi

Küçüksarı sözlerine şu şekilde devam etti: “Halkımızın sağlığını ön planda tutuyoruz. Köyümüze 6 farklı noktalardan giriş ve çıkış vardı. Bu girişleri tedbir amaçlı kendi imkânlarımızla kapatarak tek noktadan ulaşımı sağlıyoruz. Buradan geçen araçlarda bulunan vatandaşlarımıza ise ateş kontrolü yaparak, maskesi olamayanlara maske veriyoruz. Çay tarımıyla ilgili İstanbul ve diğer illerden köyümüze gelenleri izole ve takip edebilmek için bu uygulamayı başlattık. Bu konuya çok önem veriyoruz. Söz konusu bu kişilerin temasını durdurmuş durumdayız. Vatandaşlarımız güven içerisinde yaşamalarını hedefliyoruz.”