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Korona günlerinde yapboz, oyuncu koltuğu ve ağda satışında patlama

Koronavirüs salgını döneminde online satışlarda yüzde bin 438’lik artış ile yapbozda talep patlaması oldu. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi.

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Koronavirüs salgının perakende ticarete etkileri konusunda e-ticaret platformu yapılan bir çalışmanın sonuçları açıklandı.

Talep patlaması

Akinon tarafından sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ilk hafta sonu 11-12 Nisan tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, salgın döneminde online satışlarda en büyük talep patlaması yapboza (puzzle) oldu.

Oyuncu koltuğu ve ağda izledi

Salgın döneminde yapboz satışları yüzde bin 438 arttı. Yapbozu yüzde 891 ile oyuncu koltuğu, yüzde 876 ile ağda izledi.

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