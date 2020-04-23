Türk Yıldızları 23 Nisan özel gösteri videosu yayınladı! Nefes kesen görüntüler

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlu akrobasi timi Türk Yıldızları tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan özel gösteri videosu, sosyal medya hesabından paylaşıldı.