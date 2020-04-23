ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 46 bin 785'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini geçti. En çok vaka görülen ülke ABD oldu. Bu ülkeyi İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve İran izledi.
Ölüm sayısı 46 bin 785’e çıktı
Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren koronavirüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.
ABD'yi 208 bin 389 ile İspanya, 187 bin 327 ile İtalya, 158 bin 50 ile Fransa, 149 bin 44 ile Almanya, 133 bin 495 ile İngiltere, 98 bin 674 ile Türkiye ve 85 bin 996 ile İran izledi.
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