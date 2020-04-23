ABD'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 46 bin 785'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini geçti. En çok vaka görülen ülke ABD oldu. Bu ülkeyi İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere, Türkiye ve İran izledi.

Ölüm sayısı 46 bin 785’e çıktı

Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren koronavirüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Salgının merkez üssü konumuna gelen ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1710 artarak 46 bin 785’e yükseldi.