Kanada'dan tepki çeken Türkiye kararı! Süre uzatıldı

Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'ndan rahatsız olarak Türkiye'ye silah satışını yasaklayan Kanada, yeni bir karar alarak yasak süresinin uzatıldığını duyurdu.

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Kanada'da Justin Trudeau'nun başbakanlığındaki liberal hükümet, 'Barış Pınarı Harekatı' nedeniyle Türkiye'ye başlattığı silah ambargosunu süresiz uzattığını açıkladı.Küresel İşler Bakanlığı'nın silah kontrolü bölümünün direktör yardımcısı Charles-Marie Matte'nin gönderdiği e-postada Türkiye'ye silah satışı için onay vermenin ikinci bir emre kadar askıda olduğu bildirildi.

E-postada Kanada'nın uluslararası müttefiklik taahhütleri kapsamına giren istisnai şartlarda hükümetin izin çıkarmayı değerlendirebileceği belirtildi. Matte, bunun bir örneğini NATO füze savunma sistemi için bileşen ihracının oluşturabileceğini kaydetti.

Türkiye Patriot alabilir

Ankara'dan yapılan açıklamalarda Washington'ın uygun fiyat sunması halinde ABD yapımı MIM-104 Patriot hava savunma füze sistemi satın alma istekliliği dile getirilmişti.

Türkiye, Kanada hükümetinin savunma sanayinin güvenli şekilde iş yapabileceği yüksek teknolojik silahlar satabileceği 'güvenilir' ülkeler listesinde yer alıyor.

Ancak bakanlığın ambargo süresini uzatma bildirimi, bazı silahların Türkiye'ye satış onayı talebiyle hükümetin önüne getirilmemesi uyarısı taşıyor. Bunlar cephane, hafif silahlar, zırh, koruyucu donanım ve elektronik malzemeler.