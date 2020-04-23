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Ürperten itiraf! Ünlü ilaç şirketi: Koronavirüs testleri beş para etmezler

Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Roche'un CEO'su Severin Schwan, koronavirüs testlerini topa tuttu. Schwan, "İncelemelerimizde bu testlerin facia olduğunu anladık. Bu testler beş para etmezdi ya da çok az faydası vardı” dedi.

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Dünyanın önde gelen ilaç şirketlerinden Roche'un CEO'su Severin Schwan, piyasadaki koronavirüs antikor testlerini topa tuttu. Bugün İsviçre’nin Basel kentinde bir basın toplantısı düzenleyen Roche’un CEO’su Schwan, piyasadaki koronavirüsü testleri için "beş para etmezler" dedi.

Schwan, çalıştığı şirketin Mayıs ayında kendi antikor testi geliştireceğini ve bu testin çok yüksek oranda sonuç vereceğini söylerken şöyle konuştu:

Piyasadaki testler facia! Beş para etmezler

“Test üzerinde çalışmalar devam ederken mevcut korona virüsü testlerini de detaylıca inceledik ve bunların güvenilir sonuçlar vermediğini fark ettik. İncelemelerimiz sonucunda bu testlerin facia olduğunu anladık. Bu testler beş para etmezdi ya da çok az faydası vardı.”

Schwan, bu testleri üreten şirketlerin etik olarak tartışmalı olduğunu da dile getirirken testlerin tutarlı sonuçlar vermediğini de vurguladı.

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