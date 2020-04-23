Sahur kaçta imsak vakti! Ankara, Kocaeli, Bursa, İstanbul tüm iller ramazan takvimi

Bugün ilk sahurla Ramazan başlıyor. Peki imsak vakti ne zaman giriyor, ilk oruç kaçta açılacak? Diyanet illerin Ramazan imsakiyesini yayınladı ve sahur, iftar saatlerini duyurdu.

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Onbir ayın sultanı Ramazan bu gece kalkılacak ilk sahurla başlıyor. Koronavirüs sebebiyle camiler ibadete kapalı olduğu için teravih namazları kılınamayacak, Ramazan çadırları kurulamayacak.

Sahura kaçta kalkılıyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin imsak ve iftar saatlerini gösteren 30 günlük takvimleri yayınladı. İstanbul'da ilk gün imsak vakti 04.29, Ankara'da 04:18, İzmir'de ise 04.46'da giriyor. İstanbul ilk iftarı saat 20.00'da, Ankara 19.43'te, İzmir 20.03'te yapacak.

Kadir Gecesi ne zaman?

Ramazan ayı içinde bu yıl Kadir Gecesi 19 Mayıs Bayramına denk geldi. 19 Mayıs salı gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanacak.

Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak. Ramazanın ilk günü olan İstanbul'da 15 buçuk saat oruç tuturken, son gününde oruç olunan süre 16 saat 48 dakikayı bulacak.

2020 yılı fitre ne kadar?

Bu yıl fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 lira olarak belirlendi. Oruç fidyesi de bu rakam üzerinden (oruç tutulmayan her gün için 27 TL) hesaplanıp verilecek.

Sahura kalkmadan oruç tutulması günah mı?

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri iftar sofrasıysa diğeri de sahur masası. Peki sahura kalkmadan oruç tutmak caiz mi? Diyanet İşleri bu konuda şu bilgiyi veriyor:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap"

Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde şöyle deniliyor

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

Teravih namazı evde kılınabilir mi?

Bu yıl koronavirüs sebebiyle camiler Ramazan ayında da ibadete kapalı olacak. Haliyle teravih namazları kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde teravih namazı kılınabileceğini belirtip, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes, ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Korona salgını sebebiyle apartmanların sosyal alanlarında da toplu teravih namazları kılınması yasak. Evlerde korona karantinasında olan kişinin de tek başına teravih namazı kılması gerekiyor.