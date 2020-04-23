HABER /  YEREL

Sahte seyahat belgesi düzenleyen şahıs yakalandı

Koronavirüs ile mücadale kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması engelini aşmak isteyenler için sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli, Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Abone ol

İstanbul'da, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek Çınar Mahallesi 1441’inci Sokak’ta oturan Ferhat S.’yi yakalamak üzere harekete geçti.

Polnet sisteminde fotoğrafları bulunan bu kişiyi yakalamaya giden ekipler, Ferhat S.’yi sokakta yürürken gözaltına aldı.

250 liraya sahte belge 

Yapılan üst aramasında bu kişinin üzerinde O.E. adına düzenlenmiş seyahat izin belgesi, evinde yapılan aramada da boş halde 4 seyahat izin belgesi bulundu.

Bu kişinin 250’şer TL karşılığında başka şehirlere gitmek isteyenlere sahte seyahat belgeleri düzenlediği belirlenerek,  Esenkent Gazi Turgut Arslan Polis Merkezi’ne teslim edildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Rus bilim insanları koronavirüsü helyumla tedavi etmek için çalışmaya başladı!
Ürperten itiraf! Ünlü ilaç şirketi: Koronavirüs testleri beş para etmezler
Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı müjdesi! 23 Nisan'ı bekleyin demişti
Çin Dünya Sağlık Örgütü’nü parayla mı susturuyor? Bomba iddia
TBMM 23 Nisan özel oturumu toplandı! Kılıçdaroğlu'ndan 16 maddelik çağrı
Koronavirüsten ölüm oranı en yüksek olan Zonguldak'ta salgın hızı düşüşe geçti
ÖNCEKİ HABERLER
CHP'li vekil Mustafa Adıgüzel'in flaş koronavirüs iddiası: Vaka sayıları doğru değil
Tekirdağ imsakiye 2020 diyanet sahur vakti imsak iftar saati
Korona günlerinde yapboz, oyuncu koltuğu ve ağda satışında patlama
Arda Turan'dan Şanlıurfalı çocuklara 23 Nisan sürprizi
Şanlıurfa imsakiye sahur vakti! Urfa ramazan takvimi iftar imsak saati
Tunceli imsakiye sahur vakti 2020 Tunceli imsakiyesi iftar saati
Yorumlar