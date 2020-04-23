Ankara İmsakiye 2020 sahur vakti! Ankara imsak ve iftar saatleri

ANKARA için imsak vakti sahur ve iftar saatleri Diyanet tarafından açıklandı. Ankara ilk sahura 24 Nisan gecesi kalkacak ilk iftar da cuma akşamı yapılacak. Diyanet Ankara Ramazan ayı imsakiyesinde sahur ve iftar ile birlikte sabah ve akşam ezanı saatleri de yer alıyor.

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Ankara başta olmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2020 yılı İmsakiye takvimini yayınladı. Diyanet 2020 imsakiyesiyle sahur imsak vakti ile birlikte 30 günün iftar saatleri belirlendi. Ankara 2020 İmsakiyesine göre ilk imsak vakti saat 04:18'de giriyor. Ankara ilk iftarı da 24 Nisan cuma akşamı saat 19.43'te açacak.

Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak ve Ramazanın son günü olan 23 Mayıs'ta en uzun oruç tutulacak. İlk gün oruç 15 buçuk saat sürerken, Ramazan'ın son günü süre 16 saat 48 dakikaya çıkmış olacak.

Ankara Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük Ankara İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor. 2020 yılı Ankara Ramazan İmsakiyesi şöyle:

Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilecek. Ramazan ayı içinde bu yıl Kadir Gecesi 19 Mayıs Bayramına denk geldi. 19 Mayıs salı gecesi Kadir Gecesi olarak kutlanacak.

2020 yılı fitre ne kadar?

Bu yıl fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 27 lira olarak belirlendi. Oruç fidyesi de bu rakam üzerinden (oruç tutulmayan her gün için 27 TL) hesaplanıp verilecek.

Sahura kalkmadan oruç tutulması günah mı?

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri iftar sofrasıysa diğeri de sahur masası. Peki sahura kalkmadan oruç tutmak caiz mi? Diyanet İşleri bu konuda şu bilgiyi veriyor:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap"

Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde şöyle deniliyor

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

Teravih namazı evde kılınabilir mi?

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazı camilerde cemaatle kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde teravih namazı kılınabileceğini belirtip, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes, ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Korona salgını sebebiyle apartmanların sosyal alanlarında toplu teravih namazlarının kılınması ise salgın sebebiyle sakıncalı. Evlerde korona karantinasında olan kişinin de tek başına teravih namazı kılması gerekiyor.