İstanbul İmsakiye 2020 sahur vakti! İstanbul Ramazan takvimi iftar saati

İSTANBUL Ramazan 2020 İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. İstanbul'da ilk imsak (sahur) vakti ile birlikte Ramazan ayının tüm iftar saatleri belli oldu.

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24 Nisan 2020 Cuma günü başlayan Ramazan ayında ilk sahura perşembe gecesi kalkılmış olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tüm illerin 2020 yılı İmsakiye takvimini yayınladı ve iftar, sahur saatlerini açıkladı. İstanbul 2020 İmsakiyesine göre ilk imsak vakti saat 04:29'da giriyor. İstanbul ilk iftarı da 24 Nisan cuma akşamı saat 20.00'da açacak.

Bu yıl oruçlu olunan süre her gün biraz daha uzayacak. İstanbul'da Ramazan'ın son günü olan 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü imsak vakti 03:41'de girecek, iftar için akşam ezanı vakti 20:29'da okunacak. İstanbul'da ilk gün 15 buçuk saat oruç tutacağız. Ramazan'ın son günü ise İstanbul'da toplam 16 saat 48 dakika oruçlu kalacağız.

İstanbul Ramazan ayı 2020 yılı İmsakiyesi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 30 günlük İstanbul İmsakiyesinde sahur vakti ve iftar saati ile birlikte sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namaz saatleri de yer alıyor.

Ramazan ayı 23 Mayıs 2020 cumartesi günü sona erecek. 24 Mayıs 2020 Pazar günü ise Ramazan Bayramının ilk günü idrak edilecek.

Sahura kalkmadan oruç tutulması günah mı?

Ramazan ayının olmazsa olmazlarından biri iftar sofrasıysa diğeri de sahur masası. Peki sahura kalkmadan oruç tutmak caiz mi? Diyanet İşleri bu konuda şu bilgiyi veriyor:

"Sahura kalkmamak 'günah' değil ama sahur'a kalkmak ve sahur yapmak çok büyük sevap"

Bir yudum su içmek için de olsa, sahura kalkmanın iyi olacağı söyleniyor. Hadis-i şeriflerde şöyle deniliyor

"Sahur yemeği mübarektir. Sahurun tamamı berekettir. Bir yudum su için de olsa sahura kalkın! Allahü teâlâ ve melekleri, sahura kalkanlara salât ve selam ederler. Yani Allahü teâlâ, sahura kalkanları mağfiret eder, melekler de onlar için dua eder."

Teravih namazı evde kılınabilir mi?

Bu yıl koronavirüs sebebiyle teravih namazı camilerde cemaatle kılınamayacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, evde teravih namazı kılınabileceğini belirtip, "Teravih namazlarını bu ramazanda maalesef camilerde kılamayacağız. Evlerinde herkes, ailesi, eşi, çocuklarıyla teravih namazlarını kılabilirler. Çünkü teravih namazı ferdi olarak da kılınabilen bir namazdır" dedi.

Korona salgını sebebiyle apartmanların sosyal alanlarında toplu teravih namazlarının kılınması ise salgın sebebiyle sakıncalı. Evlerde korona karantinasında olan kişinin de tek başına teravih namazı kılması gerekiyor.

Orucu kolaylaştıran sahur önerileri:

- "Gece sahura kalkıp geç saatlerde uyuyacağımız için 'Nasıl olsa evdeyim, gündüz uyurum' düşüncesiyle uyku düzeni değiştirilmemeli. Çünkü gündüz, metabolizmanın en hızlı olduğu saatlerde uyuyor olmak daha da çok kilo aldıracaktır"

- "Kilo artışı da bağışıklık siteminin zayıflamasında önemli bir faktördür. Gece uykusu vücut için çok değerlidir ancak gündüz kısa süreli bir uyku tercih edilebilir"

- "Yeşil çayın geç saatte tüketilmesi, uykusuzluğa neden olabilir. Sahurda yatmadan önce papatya, melisa, rezene çayını tüketerek hem sıvı tüketimi artırılabilir hem de uyku sorunu çözümlenebilir"

- "İftardan 2 saat sonra evde birtakım egzersiz programları ile harcanılan enerji artırılmalı"

– Gece yatarken bir şeyler atıştırıp uyumak yerine sahuru tam zamanında yapmanız günü daha rahat geçirmenizi sağlar

– Susuz kalmak beden için risklidir bu yüzden sahurda yeterli sıvıyı almak için başta su olmak üzere, ayran, maden suyu, meyve kompostosunu tercih edebilirsiniz

– Taze ve kuru meyveler gün içinde kan şekerinizi dengelemek için uygundur sahurda ağır bir tatlı yemenize gerek yoktur

– Sahurda yiyeceğiniz aşırı tuzlu yiyecekler gün içinde su ihtiyacınızı artırır fazla tuzlu besinleri ( turşu, zeytin, salamarular vb) tercih etmeyiniz. Zeytin seviyorsanız iftarda yemeye özen gösteriniz

– Sahurdan sonra yeniden uykuya rahat ve kolay geçiş için kızartma vb yiyecekler tercih etmemeye çalışın çok sıcak veya aşırı soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçının gaz ve mide şikâyetlerinizi tetikleyebilir

– Bağırsaklarınız tembel ise sahurda 1 tatlı kaşığı zeytinyağını domates ve salatalık üzerine dökerek tüketin ve yanında 1-2 kayısı veya hurma yiyin. Lif ve zeytinyağı tuvalete daha kolay çıkmanızı sağlar.

-Sahur sofranızda yumurta bulundurmak oruç kaldığınız sürede daha az acıkmanızı sağlar.