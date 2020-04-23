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Gerson Rodrigues için Fenerbahçe açıklaması!

Fenerbahçe'nin ilgilendiği belirtilen Gerson Rodrigues için Ankaragücü Başkanı Fatih Mert açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü'nün sezonun ikinci yarısında Dinamo Kiev'den kiraladığı Gerson Rodrigues'e transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.

"Fenerbahçe'den teklif yok"

Ajansspor'a konuşan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Gerson Rodrigues ile de menajeriyle de konuştum, Fenerbahçe'den kendilerine gelen teklif yok. Ankaragücü olarak Gerson Rodrigues ile kulübü Dinamo Kiev ile de görüştük, Gerson'la sözleşme uzatmak istiyoruz. Dinamo Kiev ile aramızda Gerson için opsiyon yok fakat sözlü olarak bir anlaşma var." dedi.

Mert, "31 Nisan'da Bilim Kurulu'nun vereceği tarihe göre antrenmanlara başlayacağız." ifadelerini kullandı.

Gerson, ligde Fenerbahçe'ye karşı da gol atarken, 7 maçta toplamda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi

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