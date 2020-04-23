Yerli savaş uçağına İHA ile görev TUSAŞ Genel Müdürü Kotil açıkladı

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Türkiye'nin ilk yerli savaş uçağının insansız hava araçlarıyla birlikte görev yapabileceğini söyledi. Milli muharip uçağın gelecekteki ihtiyaçlar için tasarlandığını hatırlatan Kotil, uçağın 2023'te hangardan çıkacağını yineledi. TUSAŞ, 23 Nisan kutlamalarına çocuklar için Hürkuş uçağının kokpitinden canlı yayınla katıldı.

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"Milli Muharip Uçak, insansız hava araçlarıyla entegre olarak birlikte görev yapacak". Açıklama TUSAŞ Genel Müdürü Temal Kotil'den geldi.

C4Defence savunma dergisine röportaj veren Kotil, Türkiye'nin ilk savaş jeti olacak Milli Muharip Uçak'ın, geleceğin muharebe ihtiyaçlarına göre tasarlandığını anlattı. Uçağa insansız hava aracı entegrasyonu için de çalışmalar yapıldığını belirten Kotil, Milli Muharip Uçak'a Akıncı insansız hava aracının entegre edilebileceğini söyledi. "Biz bunu teklif edebiliriz" diyen Kotil, Milli Muharip Uçak'ın hangardan çıkışı için planlanan 2023 tarihinin geçerli olduğunu söyledi. Uçağın ilk uçuşu içinse 2025’in planlandığını duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil, TUSAŞ Ürünü insansız hava aracı Aksungur'un çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Virüs salgınına rağmen üretimin ve çalışmaların devam ettiğini anlatan Kotil, Aksungur'a silah entegrasyonunun tamamlanmak üzere olduğunu açıkladı. TUSAŞ'ın bir başka üretimi Hürkuş-B uçağının teslimatında ise Covid-19 nedeniyle kısmi bir gecikme yaşadıklarını belirtti.

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil,

Hürkuş, çocuklar için havalandı

Hürkuş, TUSAŞ'ın 23 Nisan için çocuklara özel hazırladığı sürprizde yer aldı. Türkiye'nin yerli ve milli temel eğitim uçağı Hürkuş, çocuklar için havalandı. Hürkuş'un test pilotu Murat Özpala, çocukları uçağın kokpitine misafir etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar için özel uçuş yapan Hürkuş, onlarla internet üzerinden buluştu. Bu özel uçuş kokpit kamerası ve sosyal medya aracılığıyla canlı yayınlandı. Türkiye'de ilk kez yapılan kokpitten canlı yayında çocukların Hürkuş'la ilgili soruları da yanıtlandı.